İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından sağlanan verilere göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5 olarak kayıtlara geçti. Depremin, yerel saatle 05.55'te yaşandığı bildirildi.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Ulusal Sismoloji Merkezinin yaptığı teknik incelemelerde, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. Salend ilçesinde meydana gelen deprem, Huzistan eyaletinin yönetim merkezi olan Ahvaz kentinin yanı sıra Endimeşk ve Dezful gibi çevre yerleşim yerlerinde de yoğun şekilde hissedildi.

KIZILAY EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Depremin ardından resmi makamlar tarafından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına yönelik hasar bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, muhtemel hasar durumunun kontrol edilmesi ve saha taramalarının gerçekleştirilmesi amacıyla Kızılay ekiplerinin vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildiğini aktardı.