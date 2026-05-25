İran’ın güneyinde art arda gelen patlama haberleri bölgede tansiyonu yükseltti. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Bender Abbas kentinin ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların nedeni konusunda İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayların yaşandığı bölgelerin Basra Körfezi ve Umman Denizi’ne yakın stratejik noktalarda bulunması dikkat çekti.

Daha önce Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti. Son gelişmelerle birlikte İran’ın güney kıyı hattındaki hareketlilik daha da yakından takip edilmeye başlandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Patlama seslerinin bu olaylarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.