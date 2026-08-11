İran'da insan hakları örgütlerini ayağa kaldıran bir idam kararı daha infaz edildi. 17 yaşındayken ailesinin baskısıyla evlendirilen 23 yaşındaki Marziye Niyeri, Kazvin Merkez Cezaevi'nde cumartesi günü gün doğmadan önce idam edildi. Niyeri'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte, İran İnsan Hakları Örgütü verilerine göre 2026 yılının başından bu yana ülkede idam edilen kadınların sayısı en az 14'e ulaştı.

MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Euronews'in aktardığı detaylara göre olay, Ekim 2021'de Niyeri henüz 18 yaşındayken meydana geldi. Mahkemedeki ifadesinde eşinin iş ortaklarından birinin alkollü halde kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını belirten Niyeri, kendisini savunmak amacıyla mutfak bıçağı kullandığını ifade etti. Yaşanan arbede sırasında eşi de hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan genç kadının meşru müdafaa savunması mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

KISAS KARARIYLA İDAM EDİLDİ

Mağdur ailelerin İran hukukunda yer alan "kısas" hakkını talep etmesi üzerine Niyeri hakkında idam kararı verildi. İslami hukuk anlayışına dayanan kısas ilkesi doğrultusunda, cinayet mağdurunun ailesine hükümlünün idam edilmesini isteme ya da "kan parası" (diye) kabul etme hakkı tanınıyor. Mağdur yakınlarının kan parasını reddedip idamda diretmesi sonucu genç kadının cezası infaz edildi.

Öte yandan aynı gün görülen farklı bir davada, evlendiği yaşlı erkekleri öldürmekten suçlu bulunan başka bir kadının da 10 ayrı idam cezasına çarptırıldığı öğrenildi.