İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın ABD’nin olası kara harekatına karşı silahlanarak sahilde devriye attığı bilgisi yer aldı.
'HALK, SİLAHLI DEVRİYE GÖREVİ İCRA EDİYOR'
Haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor" ifadelerine yer verildi.
ABD'NİN SIK SIK HEDEFİ OLMUŞTU
Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu. ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.