İran’da elektrik santrallerinin yakıt tedarikinde yaşadığı sıkıntılar ve hızla artan tüketim nedeniyle ülke genelinde planlı elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Kasım ayının son günlerinden itibaren devreye alınması beklenen kesintilerin süresi ve kapsamına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

HER GÜN İKİ SAAT ELEKTRİK KESİLECEK

İran basınında yer alan bilgilere göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Allahdad, söz konusu kararın enerji tüketimini kontrol altında tutmak ve elektrik şebekesinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını duyurdu.

Kesintilerin süresinin bölgelere göre farklılık göstereceğini ifade eden Allahdad, uygulamanın iki günde bir iki saat veya her gün iki saat şeklinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Kesintilerin hangi saat aralıklarında yapılacağını gösteren detaylı takvimin ise önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahip olmasına rağmen İran, son yıllarda enerji arzında ciddi darboğazlarla karşı karşıya kalıyor.

Ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar, enerji altyapısına yapılan yatırımların yetersiz kalması ve her geçen gün artan tüketim talebi, elektrik üretim ve dağıtım kapasitesi üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor.

İranlı yetkililer, mevcut enerji arzının sürdürülebilmesi ve kaynakların dengeli biçimde dağıtılabilmesi adına vatandaşlara sık sık tasarruf çağrısında bulunuyor.