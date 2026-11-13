Maddi ihtiyaç nedeniyle organlarını satmaktan başka çare bulamayan 36 yaşında bir erkek

Ferheng Hüseyni Caddesi'nin sonunda yer alan Sadra Hastanesi çalışanlarından biri, böbrek satıcılarına ulaşma sürecini ve resmi bekleme listelerindeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Böbrek Hastalarını Destekleme Yardım Derneği'nin bulunduğu caddeye girerseniz kapı ve duvarların telefon numaralarıyla dolu olduğunu görürsünüz. Resmi yoldan başvurup sırada beklerseniz dört yıla kadar sıra size gelmeyebilir. Hastası olan biri bu kadar uzun süre risk alıp bekleyemez; bu nedenle pek çok kişi böbrek satın alma yoluna gidiyor."

Aynı hastane çalışanı, talep ve fiyat koşullarına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Ben şahsen herhangi bir aracı veya satıcı tanımıyorum. Bu kişilerle doğrudan konuşup kendiniz anlaşmanız daha iyi olur. Çoğu işçi ve maddi sıkıntı içinde olan insanlar; genellikle fiziksel olarak da sağlıklılar. Satıcı insaflı biriyse fiyat konusunda onunla uzlaşabilir ve indirim alabilirsiniz."