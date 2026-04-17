ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Hürmüz Boğazı'nın girişine konuşlanan 15 savaş gemisindeki askerler, ikmal hatlarından uzak kalınca aç kaldılar.

Körfez'deki üsleri vurulan ve sürekli tehdit altındaki ikmal gemilerini korumak zorunda olan ABD güçleri ablukanın duvarı olan gemilere erzak ve paketleri yetiştiremedi.

Bölgedeki hava sahasının da kapalı olması ve kargo uçaklarının Körfez'e inememesi koşulları ağırlaştırdı.

Hal böyle olunca gemilerin aşçıları ellerinde ne varsa onu kullanmaya başladı. Konserve kutulardan çıkartılan aşırı işlenmiş öğünler, askerlerin önüne konulan tabldotu bile doldurmadı.

Normalde görev süresi 6 ay olan, ancak İran'daki savaş sebebiyle yaklaşık bir yıldır görev yapan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'deki askerlere tiftiklenmiş et "ve tek bir lavaş" servis edildi.

Bir önceki gün ise aynı gemide doğranmış havuç, kuru bir köfte ve et olduğu tahmin edilen işlenmiş gri bir cisim çıktı.

AİLELERİN PAKETLERİ ELLERİNDE KALDI

Aç kalan askerlerin şikayetleri dosyaları doldururken askerlerin ailelerinin gönderdiği erzaklar da geri gönderildi.

İkmal hatlarının daralması ve teslimatlardaki yavaşlama, askerlerine yiyecek gönderemeyen ABD ordusunun asker ailelerinin gönderdiği paketleri geri göndermesine sebep oldu.

ABD ordusu 27 askeri posta kodunu savaşın başından beri askıya almıştı. Şimdiyse ateşkese rağmen bu posta kodları yeniden kullanıma açılmadı.

Nitekim bu paketlerde sadece yiyecek değil, çocuklarının fotoğrafları, askerlerin boş zamanlarında oynaması için gönderilen oyunlar, kişisel mektuplar gibi parseller de bulunuyordu.

Sadece manevi değil, pratik işlevi olan parseller de ailelerin ellerinde kaldı. Askerlere gönderilen deodorant, şampuan, sabun ve parfüm gibi hijyen ürünleri de ailelerin elinde, sabuna ulaşamayan ve suyu idareli kullanmak zorunda kalan askerlerden uzak kaldı.

Gemilerdeki durum da gittikçe kötüleşiyor. USA TODAY'e konuşan asker yakınlarına göre gemideki kahve makinelerinin bozulması sebebiyle askerlerin zaten düşen morali dibe vurdu.