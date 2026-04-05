Eski bakan Muhammed Cevad Zarif, Amerikan dergisi Foreign Affairs için kaleme aldığı yazıda, İran yönetimine "zafer ilan ederek çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma" yapma çağrısında bulundu.

Bu görüşlerini X platformunda dile getirmekte tereddüt ettiğini kaydeden Zarif, savaşın İran'ın çıkarlarına uygun şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından bazı radikal gruplar, Zarif ve eski Cumhurbaşkanı Ruhani'yi hedef alan sert kampanyalar başlattı.

Ülkenin çeşitli noktalarına asılan pankartlarda iki isim "hain" olarak nitelendirilirken, yargıya "idam" çağrıları yapıldığı bildirildi.

REJİME YAKIN İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

İran dini lideri Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Said Haddadian, Zarif’i 'casus' olarak nitelendirerek sözlerini geri çekmesi için üç gün süre verdi ve aksi halde harekete geçileceğini söyledi.

Rejim yanlısı Kayhan gazetesinin genel yayın yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari de bu çağrıları 'İran’ın düşmanları karşısında teslimiyet reçetesi' olarak değerlendirerek yargı makamlarını devreye girmeye çağırdı.