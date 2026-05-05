İranlı bir askeri yetkili BAE'nin en büyük limanındaki yangının planlı bir saldırı olmadığını söyledi. Yetkili bu olayı tamamen ABD'nin bölgedeki askeri maceracılığına bağladı.

IRIB haber ajansına konuşan yetkili “İslam Cumhuriyeti’nin bu tesislere saldırmak için önceden hazırladığı bir programı bulunmuyordu. Yaşananlar Hürmüz Boğazı içindeki kısıtlı yollardan yasadışı gemi geçişi sağlamaya çalışan ABD maceracılığının bir sonucudur" dedi.

Yetkiliye ABD'yi yaşanan saldırıdan doğrudan sorumlu tuttu. Yetkili "ABD’nin diplomasi yerine güç kullanma alışkanlığına son vermesi gerektiğini belirten yetkili bölgedeki gerginliğin dünya ekonomisini sarstığını" da ekledi.

PEZEŞKİYAN KÜPLERE BİNDİ

İran dışından yayın yapan muhalif basın Iran International ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırdan sonra İran Devrim Muhafızlarına öfke kustuğunu öne sürdü.

Pezeşkiyan'ın, "hükümetin bilgisi dışında gerçekleştirilen Hürmüz Boğazı, BAE ve Umman'daki saldırılar nedeniyle" Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'ye öfkelendiği öne sürüldü.

Habere göre Pezeşkiyan, gerginliğin çatışmaya dönüşmesini önlemek için dini lider Mücteba Hamaney ile acil bir toplantı talep etti ve saldırıları, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir “delilik” ve “tamamen sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ'DE YENİ DENKLEM

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Salı günü yaptığı açıklamada enerji güvenliğinin tehlikede olduğunu bildirdi.

Galibaf ABD ve müttefiklerini dört haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Sosyal medya paylaşımında "Hürmüz Boğazı’nın yeni denklemi şu an sağlamlaşıyor. ABD ile müttefiklerinin ateşkesi çiğnemesi ve abluka kurması nedeniyle enerji sevkiyatı tehdit altına girmiştir. Mevcut durumun ABD için dayanılmaz olduğunu biliyoruz ancak biz henüz işe başlamadık bile" dedi.

Petrol ve gübre arzı için hayati önem taşıyan boğazın kapalı olması dünya genelinde ciddi fiyat artışlarına neden olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi krizin askeri bir yolla çözülemeyeceğini savundu. Arakçi Pakistan aracılığıyla yürütülen barış görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

BAE dün İran tarafından düzenlenen füze ve İHA saldırılarının Füceyre’deki bir petrol rafinerisinde yangın çıkardığını ve üç Hindistan vatandaşının yaralandığını açıkladı.

Bu olay 8 Nisan’daki ateşkesten bu yana gerçekleşen ilk saldırı oldu ve Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere rehberlik etme emrini vermesinden sonra yaşandı.

BAE Savunma Bakanlığı gün boyunca İran tarafından gelen 12 balistik füze ile çok sayıda İHA’nın engellendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı "ülkedeki sivil alanları ve tesisleri hedef alan bu yeni terörist İran saldırılarını en sert ifadelerle kınadıklarını" bildirdi.

Abu Dabi yönetimi "BAE’nin güvenliğine yönelik hiçbir tehdide tolerans gösterilmeyeceğini ve meşru cevap verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

İran, ABD kuvvetlerinin "Hürmüz Boğazı'na yaklaşma veya girme niyetinde olmaları halinde saldırıya uğrayacaklarını" söyleyerek ticari gemileri uyardı.