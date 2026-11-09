İran’da kadınların kamusal alandaki yaşamına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkedeki farklı yaşam pratiklerini gündeme taşıdı.

Tahran’da olduğu belirtilen bir spor stüdyosunda çekilen videolarda, kadınların spor kıyafetleriyle müzik eşliğinde pilates ve çeşitli egzersizler yaptığı görülüyor. Grup halinde antrenman yapan kadınların dinlenme aralarında sohbet ettiği görüntüler de paylaşımlarda yer aldı.

Sokakta farklı, özel alanlarda farklı uygulamalar

İran’da kadınlar, kamusal alanda zorunlu başörtüsü uygulaması ve kıyafet kuralları kapsamında çeşitli denetim ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özel spor stüdyoları gibi kapalı alanlarda ise kadınlar kendi aralarında bir araya gelerek spor yapabiliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kamusal alanlardaki kurallar ile özel alanlarda yaşanan gündelik hayat arasındaki farklılığı yeniden gündeme getirdi.

Özel spor alanlarına erişim tartışması

Tahran’ın varlıklı semtlerinde bulunan özel spor alanları, kadınların yaşamındaki kısıtlamaların yanı sıra ekonomik ve sınıfsal farklılıklar açısından da tartışılıyor.

Ekonomik imkânları elverişli kadınların bu tür özel hizmetlere erişebilmesi, toplumun farklı kesimlerinin aynı olanaklardan yararlanamadığı yönündeki eleştirileri beraberinde getiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İran’da kadınların kamusal ve özel alanlarda karşılaştığı farklı koşulları yeniden tartışmaya açtı.