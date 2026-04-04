Orta Doğu'da devam eden savaşta İran'dan ABD'ye peş peşe darbeler geldi. İran kaynakları Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 Eagle savaş uçağının İran hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi.

ABD tarafı olayın gerçekleştiğini teyit ederken, ülke basını uçakta bulunan iki pilottan birinin bulunduğu, diğer pilotu arama çalışmalarının ise sürdüğünü yazdı.

The New York Times'ın aktardığına göre, ABD'ye ait A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.

HELİKOPTER DE VURULDU İDDİASI

Öte yandan ABD'nin bölgedeki iki helikopterinin de İran tarafından vurulduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, F-15 uçağı arama-kurtarma çalışmalarına katılan iki helikopter vuruldu.

KURTARMA OPERASYONUNA GİDEN ABD'LİLER ATEŞ ALTINDA KALDI

Öte yandan düşen uçaklar sonrası kurtarma operasyonuna giden ABD askerleri de yoğun saldırılar altında kaldı. ABD televizyonuna bağlanan kişi yaşanan o anları şöyle anlattı;

"Huzistan Eyaleti'nden bahsediyoruz. Burası nüfusu seyrek, dağlık ve kurak bir bölge. Yaklaşık 6.000 mil kare ile Delaware eyaleti büyüklüğünde. Dünyanın bu kısmında hava çoktan karardı ancak teknoloji sayesinde arama çalışmaları devam edebiliyor. Hatta teknoloji söz konusu olduğunda avantaj, daha iyi teknolojiye sahip olan tarafındır.

Bahsettiğimiz F-15 Strike Eagle uçağı iki kişilik bir mürettebata sahip. Bu, ağır yükler taşıyabilen bir savaş uçağıdır. Özellikle İran'daki çatışmalarla ilgili olarak hava-yer görevleri icra eder. İranlılar ve sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan fırlatma koltuğu resimlerine bakarsanız, bu resimlerin bir F-15 Strike Eagle uçağında bulunması gereken koltukla tutarlı olduğunu görürsünüz.

Ayrıca kurtarılan mürettebat üyeleri hakkında bilgimiz var. Bir mürettebat üyesi kurtarıldı. Bu kişinin uçağın pilotu mu yoksa silah sistem operatörü mü olduğunu henüz bilmiyoruz; ancak tıbbi tedavi gördüğünü biliyoruz. Güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre, ABD kuvvetleri o kişiyi kurtarmak için sahaya indiklerinde gerçekten de düşman ateşi altında kaldılar."

ELLERİNDE SİLAHLARLA ABD'Lİ ASKERİ ARIYORLAR

Huzistan'daki Bakhtiari kabileleri, ellerinde tüfeklerle dağlara doğru ilerleyerek kayıp Amerikalı F-15 savaş uçağı pilotunu aramaya koyuldular ve "Merak etmeyin, onu bulacağız" dediler.