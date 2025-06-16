2003 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren popçu Lara, aile ziyareti için gittiği İran'da mahsur kaldı.

Lara gözyaşları içerisinde yardım istedi. "Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internee girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun" dedi.

46 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu paylaşımından saatler sonra Türkiye’ye dönüş yaptı.

"O KADAR ÜZGÜNÜM Kİ"

Sınır kapısından yaptığı paylaşımda yaşadığı korku ve stresi dile getiren sanatçı, “Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” sözleriyle duygularını paylaştı.