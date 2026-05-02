İran resmi haber ajansının, Zencan eyaletindeki Ensar el-Mehdi Kolordusu’nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, mühimmat imha çalışmaları sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.

Açıklamada, patlamanın ABD ve İsrail hava saldırılarından geride kalan mühimmatların etkisiz hale getirilmesi çalışmaları esnasında yaşandığı belirtildi. Patlamaya türü henüz belirlenemeyen bir mühimmatın yol açtığı kaydedilirken, bölgede bugüne kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmatı tespit edilerek etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.