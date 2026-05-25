İran’da mahkeme tarafından suçlu bulunan bir göstericinin daha idam cezası yerine getirildi. Yargı kaynaklarından alınan bilgilere göre, son protestolar sırasında emniyet güçlerine ve kamu binalarına yönelik saldırıları organize etmekle suçlanan Abbas Ekberi Feyzabadi, sabahın erken saatlerinde infaz edildi.

RESMEN DUYURDU

İran Yargı Erki’ne yakınlığıyla bilinen resmi Mizan Haber Ajansı, Feyzabadi’nin ölüm cezasının infaz edildiğini abonelerine duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, sanığın adil bir yargılama sürecinin ardından suçlu bulunduğu ve yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla cezasının bu sabah uygulandığı belirtildi.

SALDIRILARDAN SORUMLU TUTULDU

Resmi makamlar tarafından paylaşılan iddianame detaylarında, Feyzabadi’ye yönelik şu suçlamalar öne çıktı:

İsfahan Eyaleti’ndeki kitlesel protestolar sırasında güvenlik güçlerini doğrudan hedef alan eylemleri yönetmek.

Kamu binalarına, devlet mülklerine ve altyapı tesislerine yönelik koordineli saldırılara liderlik etmek.

"Terör odaklarıyla iş birliği içinde" kaos ortamı yaratmaya çalışmak.