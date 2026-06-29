Bölgede daha önce de benzer hareketlenmeler görülmüştü. Çamur volkanları, özellikle yer altında gaz birikiminin yoğun olduğu alanlarda zaman zaman yeniden aktif hale gelebiliyor. Bender Teng'deki son hareketlilik de bu doğal sürecin yeni örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

LAV DEĞİL, ÇAMUR VE GAZ PÜSKÜRTÜYOR

Çamur volkanları, klasik volkanlardan farklı olarak yüksek sıcaklıklı lav üretmiyor. Yer altında biriken gazların oluşturduğu basınç, suyla karışan kil ve tortuları yüzeye taşıyor. Bu nedenle kraterden çıkan madde büyük ölçüde çamur, su ve gaz karışımından oluşuyor.

Uzmanlara göre bu tür oluşumlar genellikle tektonik hareketlerin, yer altı gazlarının ve tortul kayaçların bulunduğu bölgelerde ortaya çıkıyor. Püskürmeler kısa süreli olabildiği gibi bazı dönemlerde aralıklarla devam edebiliyor.

BÖLGEDE SIK GÖRÜLEN JEOLOJİK OLUŞUMLARDAN BİRİ

Sistan-Beluçistan eyaleti ve çevresi, İran'da çamur volkanlarının görüldüğü önemli bölgeler arasında yer alıyor. Bu oluşumlar zaman zaman dikkat çekici görüntüler oluştursa da çoğu olayda lav akışı ya da klasik volkan patlaması yaşanmıyor.

Yetkililer, Bender Teng'deki son faaliyetin ardından bölgede can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirirken, çamur ve gaz çıkışlarının doğal jeolojik süreçler kapsamında takip edildiğini belirtti.