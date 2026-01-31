ABD ve İran arasında savaş ihtimalinin konuşulduğu ve İran'ın içerideki ABD ajanlarının tehditlerinin tartışıldığı günlerde sosyal medyaya sızan görüntüler, bölgedeki askeri gerilimin zirvede olduğu bir dönemde İran’ın "geçilemez" olarak nitelendirilen güvenlik protokollerini tartışmaya açtı.

GİZLİ KAYIT YAPTI

Edinilen bilgilere göre olay, üniversite öğrencileri için düzenlenen resmi bir saha gezisi (teknik inceleme) sırasında yaşandı. Öğrencinin, diğer ziyaretçilerin ve güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden faydalanarak;

Yasaklı alanda bulunan hassas füze sistemlerini, depolama alanındaki lojistik detayları, füzelerin teknik yapılarını yansıtan yakın çekim görüntüleri aldığı iddia ediliyor.

Görüntülerin internete sızmasının ardından İran güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi. Görüntüleri çeken öğrencinin akıbeti henüz bilinmezken, olayın yaşandığı tesisteki güvenlik birimlerinin "ihmal" suçlamasıyla inceleme altına alındığı belirtiliyor.