İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump sembolik bir hapishaneye atıldı.
Tecriş Meydanı'nda oluşturulan alanda, Trump kılığına giren bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan hapishanenin parmaklıkları arkasında oyununu sergiledi.
Trump'ın hareketlerini taklit eden oyuncu, meydandaki vatandaşların ilgisini çekti.
MEYDANDA TRAFİK KİLİTLENDİ
Hapishanedeki sembolik Trump'ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.