28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan çatışmalar üçüncü haftasına girerken, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasıyla birlikte ABD savaşta zor günler geçiriyor.

İran'a yönelik kara harekatını masaya getiren ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde kendisine yönelik artan tepkilerin ardından bu kez Küba'yı hedef alan açıklamalar yaptı.

'ONUNLA NE İSTERSEM YAPABİLİRİM'

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Küba’yı “çok zayıf bir ülke” olarak nitelendirdi ve adayı “bir şekilde almayı” beklediğini söyledi.

Trump, “Küba’yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum. Onu özgürleştirir miyim, alır mıyım… Onunla ne istersem yapabilirim” ifadelerini kullandı.