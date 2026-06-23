İran ve ABD savaşı sırasında, Nisan ayında İran üzerinde düşürülen ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının pilotu uçaktan atlamadan hemen önce yaşadıklarını anlattı.

Konu hakkında bilgili 4 kaynağın CNN'e aktardıklarına göre pilot, çok sayıda İran kamikaze İHA'sının "havada bir deniz anası gibi uçarak F-15'i hedef aldığını" söyledi.

Yaşadıklarını korkuyla anlatan pilot, "öleceğimi sandım. Üzerime tam bir uyumla uçuyorlardı" dedi. İHA'ları tek bir canlının uzunları gibi tasvir etti.

Asker “Birbirine bağlı, tek bir bütün gibi hareket eden çok sayıda İHA'lar büyük İHA altındaydı, sanki bacaklar gibi daha küçük insansız hava araçları vardı" sözleriyleriyle yaşadığı korkuyu anlattı. Pilot,“Gerçekten uzaylılarmış gibi saçma bir şeydi” diye ekledi.

ABD istihbarat yetkilileriyle paylaşılan olay, İran'ın askeri İHA teknolojisinde beklenmedik bir ilerleme kaydetmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

İRAN ÇAĞ MI ATLADI?

Bahsedilen teknolojinin teknik literatürdeki adı "bire çoklu ağ bağlantı" olarak tanımlanıyor. Bu sistem, tek bir operatörün aynı anda çok sayıda İHA'yı koordine bir şekilde yönetmesini sağlıyor.

Kaynaklar, Rusya ve Çin'in bu teknolojiye sahip olduğunun düşünüldüğünü ve İran'ın da İHA teknolojisini geliştirmek için bu iki ülkeden destek aldığına dair raporlar bulunduğunu belirtiyor.

Savunma uzmanları, İHA'ların bu şekilde organize olarak patlayıcılarla saldırı düzenlemesi durumunda, bu tehdide karşı savunma yapmanın çok büyük bütçeler ve ciddi kaynaklar gerektireceğini vurguladı.

F-15 uçağının düşme nedeni halen araştırılırken, ilk raporlar bu İHA formasyonunun uçağın düşürülmesinde payı olabileceğine işaret ediyor.

PİLOTUN DURUMU SORU İŞARETLERİ YARATTI

Pilotun havada bir "İHA mayın tarlası" gördüğünü belirtmesi ABD'li yetkililer arasında tartışma başlattı

Eğer pilotun gördükleri kesin olarak doğrulanırsa, bu durum İran'ın İHA kapasitesinde ciddi bir aşamaya geçtiğinin kanıtı oldu. Zira böyle bir "denizanası formasyonu" yapay zeka ile mümkün.

Ancak istihbarat yetkilileri, pilotun yaşadığı kaza sırasında sarsıntı geçirmiş olması ve ikinci kez benzer bir olayın yaşanmaması sebebiyle pilotun ifadesinden şüphe duyuor.

Düşürülen F-15 uçağında bulunan silah sistemleri subayının ise benzer bir oluşum görüp görmediği henüz netleşmedi.

NE OLMUŞTU?

F-15 uçağının düşürülmesi, çatışmalar boyunca İran üzerinde bir ABD uçağının vurulduğu ilk olay olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardından düzenlenen kurtarma operasyonunda bir A-10 uçağı daha düşmüş, ancak pilotu güvenli bölgede fırlatmayı başarmıştı.

Bu İHA tartışmaları, ABD ve Tahran yönetiminin geçen hafta başlayan 60 günlük ateşkes kapsamında savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı müzakere ettiği döneme denk geldi.

Görüşmelerin temel odak noktasını İran'ın nükleer programı oluştururken, tarafların masaya getirdiği geniş kapsamlı konular arasında İHA programına dair soru işaretleri de yer alıyor.

ABD Merkez Komutanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.