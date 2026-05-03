İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Savcılığı, 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koydu. ‘ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN’ Söz konusu kişilerin, "ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili" olduğu öne sürüldü.​​​​​​​ ‘KARARLILIKLA MÜCADELE’ Tahran savcısı Ali Salihi yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.

