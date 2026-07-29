ABD'ye yeniden saldırılar düzenleyen İran'ın hava savunma altyapısını yeniden güçlendirmek amacıyla Çin üretimi omuzdan ateşlenen güdümlü roketler satın alacak.

Konuya yakın üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre Tahran yönetimi, 60 ila 70 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında 400 adede kadar füze fırlatma sistemini birkaç hafta içinde teslim almaya başlayacak.

Satın alma hamlesinin, ABD ve İsrail'in füze, İHA ve hava savunma tesislerine yönelik saldırıları sonucu İran'ın stratejik altyapı ve askeri tesislerindeki savunma açıklarını kapatmayı hedeflediği ifade ediliyor.

EN AZ 300 ROKET SATIN ALDILAR

Sözleşme; Çin yapımı QW-12 ve FN-16 füzelerini içeren 300 ile 400 adet taşınabilir hava savunma sisteminin (MANPADS) tedarikini kapsıyor.

Anlaşmanın, İran tarafı ile Çinli tedarikçi arasında aracılık yapan Hong Kong merkezli Zhongqing Baoshang International Investment şirketi üzerinden imzalandığı aktarıldı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerini açıklamayan kaynaklar, anlaşma sağlanmış olsa da teslimat takvimi, miktarlar ve diğer uygulama detaylarının değişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ÇİN REDDETTİ

İddialara ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek Pekin'in çatışmaları sonlandırma ve barışı teşvik etme konusunda tutarlı bir rol oynadığını vurguladı.

Pakistan ordusunun halkla ilişkiler birimi ISPR de Pakistan'ın Çin'den İran'a hava savunma silahları sevk edilmesine dahil olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Gelgelelim İran'a satılan güdümlü roketler Afrika'dan Güney Asya ülkelerine kadar pek çok orduya ve militan güce doğrudan ve aracılar yoluyla satılıyor. Myanmar, Mali, Burkina Faso gibi ülkeler bu roketlerin önde gelen alıcıları.

İran Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu şirketler ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

UÇAKLA YÜZLERCE ROKET GELECEK

Taraflar arasında anlaşılan plana göre ilk sevkiyatların Çin'in batısındaki Urumçi'den hava yoluyla başlaması ve Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılması öngörülüyor.

Ayrıca Batılı istihbarat kaynakları ve İranlı bir yetkili, Tahran'ın askeri sevkiyatları ve çift kullanım potansiyeline sahip bileşenleri daha gizli taşımak amacıyla kara yollarını da incelediğini bildirdi.

Avrupalı ve Orta Doğulu güvenlik kaynakları da İran'ın QW serisi füzeleri tedarik etme girişimlerini doğrulayan temasların olduğunu ifade etti.

İRAN HANGİ FÜZELERİ SATIN ALIYOR?

Kızılötesi güdümlü QW-12 ve FN-16 füzeleri; alçaktan uçan uçak, helikopter ve insansız hava araçlarını imha etmek üzere tasarlanmış sistemler olarak öne çıkıyor.

Askeri uzmanlar, bu tür taşınabilir sistemlerin hızlıca konuşlandırılabilmesi, küçük ekiplerce kullanılabilmesi ve yerlerinin sıkça değiştirilebilmesi sayesinde sabit savunma bataryalarına kıyasla askeri tesisler ile enerji altyapısının korunmasında esnek ve etkili bir koruma katmanı sağladığını değerlendiriyor.