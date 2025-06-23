CNN International'ın elde ettiği kayıtlara göre İran dışında yaşayan kişilerin yaptıkları telefon aramalarında karşıdan gelen ses bir insan değil, otomatik sesli mesaj oldu. "Merhaba, dinlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz" ifadeleriyle başlayan mesaj, telefon görüşmesini yapan kişileri şaşkına çevirdi.

"GÖZLERİNİZİ KAPATIN"

Sesli mesajda, hayatın beklenmedik sürprizler barındığını belirtilerek, insanlara bu zorluklarla başa çıkma gücünün içlerinde olduğunu hatırlatıldı. Devamında ise arayan kişiye gözlerini kapatması ve kendisini huzur veren bir yerde hayal etmesi söylendi.

Mesajın amacı tam olarak bilinmese de içeriği, meditasyon benzeri bir telkin havası taşıyor... Bu tür sesli mesajların özellikle cep telefonlarını arayanlar tarafından sıkça duyulduğu, sabit hatlarda ise böyle bir uygulamaya rastlanmadığı bildirildi.

İNTERNET KESİNTİLERİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu otomatik mesajlar, İran'da son günlerde uygulanan geniş kapsamlı internet kısıtlamalarının ardından yaygınlaşmaya başladı. WhatsApp gibi popüler uygulamalara erişimin durdurulmasıyla birlikte yurtdışındaki İranlılar sevdiklerine doğrudan telefonla ulaşmaya çalıştı.

Ancak mobil hatlar üzerinden yapılan aramalarda bu tür sesli mesajlarla karşılaşmak olağan hale geldi...

İran İletişim Başkanlığı ise yurtdışındaki vatandaşların aileleriyle yerli mesajlaşma platformları aracılığıyla iletişim kurulabileceğini savunuyor. Öte yandan İran, özellikle siyasi gerilimlerin yükseldiği dönemlerde sık sık internet kesintilerine başvuruyor. 2022 yılındaki kitlesel protestolarda da benzer erişim engelleri uygulanmıştı.