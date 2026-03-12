İran, Hürmüz Boğazı’nı "petrol mezarlığına" çevirme tehdidinde bulundu! "Bir litre bile geçirmeyeceğiz" diyen Tahran, küresel ekonomiyi yerle bir edecek 200 dolarlık varil fiyatı için dünyayı uyardı. İşte dev krizin perde arkası...

The Economist Times'ın haberine göre Orta Doğu’daki savaşta tansiyon düşmek yerine küresel ekonomiyi sarsacak bir boyuta ulaştı. İran Askeri Komutanlığı Sözcüsü Ebrahim Zolfaqari, yaptığı son dakika açıklamasında, ABD ve müttefiklerini hedef alarak petrol fiyatlarının kısa süre içinde 200 dolara çıkacağı uyarısında bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI TAMAMEN KAPATTIK"

İranlı yetkililer, bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu olarak ABD’yi işaret ederken, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü sıkılaştırdıklarını duyurdu.

İran Askeri Komutanlığı Sözcüsü Ebrahim Zolfaqari, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve ortaklarının yararına olacak tek bir litre petrolün bile Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyeceğiz. Petrol fiyatı, sizin bozduğunuz bölgesel güvenliğe bağlıdır. 200 dolarlık varil fiyatına hazır olun!"

PETROL NEDEN 120 DOLARDAN 91 DOLARA DÜŞTÜ?

Piyasalar 9 Mart Pazartesi günü 119,50 dolar seviyesini görerek panik yaşasa da, bugün itibarıyla Brent petrol 91 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu %24'lük geri çekilmenin arkasında iki ana neden var:

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bloke etme hamlesine karşı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 32 üye ülkenin onayıyla tarihin en büyük rezerv hamlesini başlattı. Piyasaya sürülen 400 milyon varil acil durum petrolü, fiyatlardaki köpüğü şimdilik söndürdü. fiyatlardaki patlamayı durdurmak için stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürdü. Ancak uzmanlar, boğazın kapalı kalması durumunda bu rezervlerin bile sadece geçici bir çözüm olacağı konusunda uyarıyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN "KIYAMET" SENARYOSU

Analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bloke etme hamlesinin gerçekleşmesi durumunda:

Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının rekor kıracağını,

Ulaşım, gıda ve üretim maliyetlerinin katlanarak küresel bir enflasyon dalgası yaratacağını,

Özellikle enerji bağımlısı Avrupa ve Asya ekonomilerinin ağır bir resesyona gireceğini belirtiyor.





TRUMP: "SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

ABD Başkanı Trump, petrol piyasalarını sakinleştirmek için operasyonun 'neredeyse tamamlandığını' iddia etse de, İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlama faaliyetleri ve asimetrik saldırıları bu iyimser tabloyu gölgeliyor. Piyasalar Trump’ın 'savaş bitti' mesajıyla nefes alsa da, uzmanlar bölgedeki gemi trafiğinin hala durma noktasında olduğuna dikkat çekiyor."

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK OLABİLİR"

Ekonomistler, 91 dolarlık fiyatın yanıltıcı olabileceği konusunda hemfikir. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki blokaj ve mayınlama faaliyetleri devam ederse, IEA rezervlerinin sadece 20 günlük bir "pansuman" olacağı belirtiliyor.

Bank of America: "Arz kanalları açılmazsa 200 dolar hedefi hayal değil."

Capital Economics: "Dünya ekonomisi, 1970'lerdeki petrol şokundan daha büyük bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalabilir."