İÇ GÖÇ BAŞLADI BİLE

İsrail-İran savaşı 10’uncu gününe girdi. Savaş binlerce insanı yerinden etti. Tahran ve çevresinden ilk 48 saatte 100 bin kişi Hazar kıyısına göç etti. İran’daki enerji krizleri ve rejim korkusu, halkın sınır dışına yönelmesini tetikliyor. The Economist’e göre yurt dışında 8 milyon İranlı bulunuyor. Reuters’a konuşan Batılı kaynaklara göre göç kapasitesi bu sayıyı 23.4 milyon kişiye kadar çıkabilir.

YENİ ROTASI TÜRKİYE Mİ?

Batı, İranlılara karşı vize duvarını yükseltirken, tek geçiş kapısı Türkiye gibi görünüyor. Van ve Iğdır hattındaki sınır köylerinde, 2020’den bu yana düzensiz İran göçünde yüzde 68 artış yaşadığı belirtildi. Uzmanlar, büyük çaplı bir savaşta 1.5–3 milyon İranlının Türkiye’ye yönelmesini “yüksek olasılık” olarak değerlendiriyor. İranlıların göçünün küresel mülteci sayısını yüzde 76 artırabileceği öne sürülüyor.

YÜK DAHA DA AĞIRLAŞIR

Resmi rakamlara göre Türkiye, 3.3 milyon Suriyeli, 500 bin Afgan, 200 bin Afrikalı göçmenle dünyanın en büyük mülteci yükünü taşıyor. Gerçek sayının ise daha fazla olduğu konuşuluyor. Türkiye için İran’dan gelecek yeni dalga güvenlik ve ekonomi açısından “kritik eşik” olabilir. Diplomatik kaynaklar, AB’nin göç riskine karşı yeni bir mülteci fonu oluşturabileceğini belirtiyor.

Tahran’da ABD protestosu

İranlılar, önceki gün İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları ve ABD’yi protesto etmek için alanlara çıktı. Tahran’da toplanan binlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

‘İsrail’in yaptığı haydutluk’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. İsrail – İran savaşına değinen Erdoğan, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanımı haydutluktur. İran’ın aldığı tedbirler gayet doğal, hukukidir” dedi.

Erdoğan, zirvede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Saldırıların İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin sürdüğü dönemde yaşanmasını ‘manidar’ bulan Erdoğan, “Hitler’in çaktığı kıvılcım nasıl ki bütün dünyayı ateşe attıysa, bugün Netanyahu’nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.