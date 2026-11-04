İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’deki ara seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin halkın iradesine karşı hareket etmemesi gerektiğini belirtti. ABD yönetiminin “uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara” hizmet etmek amacıyla halkın iradesine ihanet etmesi halinde “kabusla” karşılaşacağı uyarısında bulunan Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

“İster vicdanları nedeniyle ister yaşam maliyetleri yüzünden olsun, Amerikalılar savaşa ‘hayır’ dedi. Biz de bu mesajı destekliyoruz.”

Nikzad: Trump iç siyasette de yenilgiye uğradı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad da ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerde yaşadığı yenilgiyi, İran karşısındaki politikalarının sonucu olarak değerlendirdi.

Trump’ın sosyal medya söylemleriyle zafer kazandığını iddia etmeye çalıştığını belirten Nikzad, “İç siyasette de yenilgiye uğradı” dedi. Nikzad, seçim sonuçlarını “İran halkı karşısında uğradığı yenilginin artçı sarsıntıları” olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai ise Amerikan halkının seçimlerde güçlü bir mesaj verdiğini savundu.

Cumhuriyetçilerin yenilgisini ABD’nin Gazze’de İsrail’e verdiği desteğe ve İran’a karşı yürüttüğü savaşa bağlayan Tabatabai, “Gazze'deki insanlık suçları, gayrimeşru İsrail rejiminin çıkarlarına körü körüne bağlılık ve İran İslam Cumhuriyeti ile bitmek bilmeyen savaş, Cumhuriyetçi Parti'ye Amerikan seçimleri tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı” ifadelerini kullandı.

Hamaney: ABD’nin İran’a yönelik tutumu değişmeyecek

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ise 4 Kasım’daki ABD karşıtı anma günü dolayısıyla resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, seçim sonuçlarının Washington’ın Tahran’a yönelik politikasını değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

ABD’deki siyasi partiler arasında yaşanacak olası değişimlerin İran politikasına yansıyacağı beklentisinin yanlış olduğunu savunan Hamaney, “Hala davranışlarda bir değişiklik ya da tahakküm sistemi içindeki siyasi partiler ve gruplar arasında bir yön değişikliği olacağını uman varsa büyük bir yanılgı içindedir” dedi.

Washington’ın İran’dan “koşulsuz teslimiyet” istediğini öne süren Hamaney, ABD’ye verilecek tavizlerin yeni talepleri ve askeri saldırıları teşvik edeceğini savundu. Hamaney, İran’a yönelik olası yeni bir saldırıya ilişkin de “Herhangi bir saldırının tekrarı çok daha geniş boyutlar kazanacaktır” uyarısında bulundu.

ABD’de yapılan ara seçimlerde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazandığı belirtilirken, sonuçlar Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti açısından siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililerin açıklamaları ise seçim sonuçlarına ilişkin Tahran’dan gelen farklı değerlendirmeleri ortaya koydu.