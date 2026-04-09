İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Bagır Galibaf Lübnan'a saldırılarıo sürdüren İsrail'e ve müttefiki ABD'nin eylemlerine karşı yeni bir uyarı yayınladı.

X üzerinden yayınlanan uyarıda Lübnan'a karşı yapılan İsrail saldırılarının sürmesi halinde 'büyük bir bedel ödeneceğinin' altı çizildi.

Galibaf açıklamasında "Lübnan ve tüm Direniş Ekseni, İran'ın müttefiki olarak ateşkesin ayrılmaz parçalarıdır. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açıkça Lübnan sorunun üzerinde durdu. Geri adım atacak ya da inkar edecek bir şey yok. Ateşkes ihlalleri beraberinde ağır bedeller ve GÜÇLÜ karşılıklar getirir. Yangını derhal söndürün" dedi.