ABD merkezli küresel tıbbi cihaz üreticisi Stryker, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dünya çapındaki operasyonlarının ciddi şekilde aksadığını duyurdu.

İran bağlantılı olduğu değerlendirilen "Handala" (Hanzala) adlı hacker grubu tarafından üstlenilen saldırı, şirketin iç Microsoft ağlarını hedef alarak iletişim sistemlerini ve operasyonel işleyişini sekteye uğrattı. Şirket çalışanları, mobil cihazların ve kurumsal telefonların işlevsiz hale geldiğini bildirirken; saldırının boyutları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan resmi bildirimle kamuoyuna aktarıldı.

SİSTEMLERİN NORMALE NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Stryker yönetiminden yapılan açıklamada, herhangi bir fidye yazılımı izine rastlanmadığı ve sızıntının iç Microsoft ortamıyla sınırlı kaldığı belirtildi. Şirket; Mako, Vocera ve LIFEPAK35 gibi kritik tıbbi cihazların güvenli olduğunu ve hasta sağlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulasa da sistemlerin ne zaman tamamen normale döneceği konusunda net bir takvim paylaşamadı.

Öte yandan saldırıyı üstlenen Handala grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirketten 50 terabaytlık veri sızdırdıklarını ve 200 binden fazla sunucu ile mobil cihazdaki verileri imha ettiklerini öne sürdü.