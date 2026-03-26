İran, ABD tarafından sunulan 15 maddelik çözüm teklifine aracılar vasıtasıyla resmi yanıtını iletti.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan üst düzey bir kaynak, Tahran'ın cevabını dün gece gönderdiğini ve karşı tarafın tepkisini beklediğini bildirdi.

İran yönetimi "Düşman tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve terör eylemleri sona ermelidir; savaşın bir daha tekrarlanmayacağı nesnel koşullar oluşturulmalı, savaş zararlarının ve tazminatların ödenmesi garanti altına alınarak açıkça karara bağlanmalıdır; ayrıca savaş tüm cephelerde ve bu mücadeleye katılan tüm direniş grupları için bölge genelinde son bulmalıdır" şartlarını sundu.

Tahran, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin yasal bir hak olduğunu ve karşı tarafın taahhütlerini uygulama noktasında bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.

Bu taleplerin, Mart ayındaki askeri saldırılardan hemen önce Cenevre’deki ikinci tur görüşmelerde sunulan maddelerden tamamen bağımsız olduğu belirtildi.

'BU SADECE BİR ÖRTÜ'

Tahran yönetimi, Washington’un müzakere çağrılarını "Üçüncü Aldatmaca" projesinin bir parçası olarak gördüğünü açıkladı.

Tasnim'e konuşan kaynak, "ABD'nin barışçıl bir imaj çizerek dünyayı kandırmayı, petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve İran'ın güneyine yönelik bir kara harekatı hazırlığı için zaman kazanmayı hedeflediğini öne sürdü.

İran'ın geçmişteki savaş tecrübeleri nedeniyle ABD'nin samimiyetine dair inancını tamamen yitirdiği ifade edildi.

Söz konusu kaynak süreci "Eğer İran 12 günlük savaştan önce müzakerelerin sonucundan ve ABD'nin anlaşmalara bağlılığından şüphe duyuyorsa, o savaştan bu yana ABD'nin herhangi bir dönemdeki müzakere arzusunun aslına dair tam bir tereddüt içerisindedir" sözleriyle eleştirdi.

Mevcut müzakere iddialarının sadece yeni bir suçun zeminini hazırlamaya yönelik bir örtü olduğu vurgulandı.