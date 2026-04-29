İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'ye yönelik yeni bir misilleme tehdidinde bulundu.
Tahran yönetimi, ABD donanmasının İran gemilerini ele geçirmeye devam etmesi durumunda ABD gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Batı Asya'daki İran destekli örgütlerin de bu süreçte topyekun harekete geçirileceği açıklandı.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Siyasi Yardımcısı yaptığı açıklamada "Eğer Amerika yeniden yanlış hesap yaparsa devasa gemilerini denizde yakacağız ve müdahalemiz sürprizlerle beraber yeni kabiliyetleri de içerecek" diyerek Washington'a gözdağı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın sunduğu son öneriden memnun olmadığını belirterek nükleer mesele çözülmeden adım atmayacaklarını vurguladı.