Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran ile ABD arasındaki temaslarda arabuluculuk yapan ülkelerden Pakistan’ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Tahran’da bir görüşme gerçekleştirdi.

‘GÜVENSİZLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR’

Görüşmede ABD’nin İran’a karşı uzun süredir devam eden güvensizliğin giderilmesi için somut adımlar atması gerektiğini belirten Kalibaf, Washington’ın mutabakat zaptında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin mevcut güvensizliği daha da derinleştirdiğini ifade etti.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılar nedeniyle içinden çıkılması zor bir duruma sürüklendiğini savunan Kalibaf, bu durumdan kurtulmak için adım atması gereken tarafın Washington olduğunu dile getirdi.

İRAN’DAN NÜKLEER MADDELER KONUSUNDA KESİN MESAJ

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Tahran’daki temasları kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile de görüştü.

Görüşmede nükleer programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rezai, zenginleştirilmiş nükleer maddelerin hiçbir koşulda İran dışına çıkarılmayacağını açıkladı.

Bu maddelerin İran için önemli bir sermaye niteliği taşıdığını belirten Rezai, ABD güven vermediği sürece müzakere masasına oturulmayacağını ifade etti. İran halkı ve yetkililerinin bu konuda ortak bir karara vardığını söyleyen Rezai, müzakerelerin başlaması için Tahran’ın şartlarının karşılanması gerektiğini kaydetti.