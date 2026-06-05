Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği'nin yayımladığı aylık dergide yer alan habere göre, konuya hakim üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki hava operasyonlarını 20 yılı aşkın süredir koordine eden CAOC'un savaş sırasında birçok kez doğrudan isabet aldığını belirtti.

OPERASYONEL KAPASİTESİNİ KAYBETTİ

Yetkilinin aktardığı bilgilere göre İran, savaşın ilk günlerinde Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde konuşlu merkeze çok sayıda füze fırlattı. Saldırıların ardından tesisin operasyonel kapasitesini kaybettiği ifade edildi.

PERSONEL BAŞKA NOKTALARA SEVK EDİLDİ

Haberde, ABD ordusunun İran'ın söz konusu tesisi hedef alabileceği ihtimalini önceden değerlendirdiği ve bu nedenle savaşın başından itibaren hava harekatlarını Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nden yönettiği kaydedildi. Ayrıca, çatışmalar başlamadan önce merkezde görev yapan personelin de başka noktalara sevk edildiği belirtildi.

ABD yönetimi ile Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), CAOC'un aldığı hasara ilişkin şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

100 DALGADAN OLUŞAN SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

CAOC'un, CENTCOM bünyesindeki Merkez Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak faaliyet gösterdiği aktarılan haberde, CENTCOM'un konuya ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıların ardından başlayan ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle sona eren çatışmalar sürecinde, İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve çeşitli hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla 100 dalgadan oluşan saldırılar gerçekleştirmişti.