Avrupa Uzay Ajansı'nın uydu görüntüleri, İran'ın askeri açıklamaları ve ABD'li savunma yetkilileriyle yapılan görüşmeler üzerinden hazırlanan araştırmada, yedi ülkedeki 24 askeri tesiste toplam 274 hasarlı yapı tespit edildi. The Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı araştırmaya göre, incelenen tesislerin bir bölümünün ABD ile müttefikleri tarafından ortak kullanıldığı, dolayısıyla hasar gören yapıların tamamının Amerikan ordusuna ait olmadığı belirtildi.

HASARIN MALİYETİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Pentagon'un İran saldırılarının Amerikan askeri tesislerinde yol açtığı zararı en az 5 milyar dolar olarak hesapladığı aktarıldı. Ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre toplam maliyet 15 milyar dolara kadar ulaşabilir. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) analizinde ise yalnızca hasarlı binaların yeniden inşasının 4 milyar dolardan fazlaya mal olabileceği değerlendirildi. Bu hesaba askeri teçhizat ve elektronik sistemlerin yenilenmesi dahil edilmedi.

Savaşın ABD bütçesine toplam maliyeti de 16 Ekim itibarıyla 47,1 milyar dolara ulaştı. Üstelik bu rakamın askeri üslerde meydana gelen fiziksel hasarı kapsamadığı belirtildi.

İRAN SALDIRILARININ HEDEFİ DEĞİŞTİ

Araştırmaya göre çatışmaların ilk iki haftasında 13 askeri tesiste en az 119 bina zarar gördü. Saldırılar özellikle Kuveyt'teki Amerikan üsleri ile Bahreyn'de bulunan ABD Donanması'nın Beşinci Filosu'nun merkezinde yoğunlaştı.

Temmuz ayında ateşkesin bozulmasının ardından İran'ın saldırı stratejisinde değişikliğe gittiği görüldü. Saldırıların ağırlığı Ürdün'deki Amerikan askeri tesislerine kayarken, büyük askeri yapılar yerine askerlerin barındığı daha küçük binalar hedef alınmaya başlandı.

Bu saldırıların en ağır sonuçlarından biri 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde yaşandı. İran'ın düzenlediği saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Uydu görüntülerinde askerlerin barınma amacıyla kullandığı en az 19 binada hasar tespit edildi.

ABD'NİN SAVUNMA ALTYAPISI DA ZARAR GÖRDÜ

İran saldırılarında Amerikan üslerindeki binaların yanı sıra radar, füze savunma ve haberleşme sistemleri de hedef oldu. ABD'li yetkililerin İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğine ilişkin açıklamalarına rağmen saldırıların devam etmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre savaşla bağlantılı faaliyetlerde 20'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti, 400'den fazlası yaralandı. Ancak temmuz ayından sonraki asker kayıplarına ilişkin verilerin ayrı olarak yayımlanmaması, toplam bilanço konusunda belirsizlik yarattı.

PENTAGON BAZI ÜSLERDEN ÇEKİLMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Saldırıların ardından Pentagon'un Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasını yeniden gözden geçirdiği bildirildi. İran füzelerinin menzilinde bulunan bazı tesislerin daha güvenli bölgelere taşınması, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki bazı üslerden çekilme ihtimali üzerinde durulan seçenekler arasında yer aldı.

Öte yandan İran'ın hasar gören füze üslerini ve üretim tesislerini yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. ABD tarafında ise saldırıları önlemek amacıyla kullanılan önleyici füze stoklarının azaldığına ilişkin endişeler öne çıktı.

Uydu görüntülerine dayanan araştırma, savaşın yalnızca cephedeki askeri kayıplarla sınırlı kalmadığını, ABD'nin bölgedeki askeri altyapısı ve savunma kapasitesi üzerinde de ciddi bir maliyet oluşturduğunu ortaya koydu.