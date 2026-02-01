İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Şubat 2026 itibarıyla Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nı kapsayan, gerçek mühimmatın kullanıldığı kapsamlı bir deniz tatbikatı başlattı. Tahran yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre tatbikat, İran’ın savunma sanayiindeki son teknolojilerini sahaya sürüyor.

ABD'DEN GÜVENLİK UYARISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştireceği atış faaliyeti öncesinde "güvenlik uyarısında" bulundu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması gerektiği" ifade edildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bugün başlayan ve iki gün sürecek olan atış faaliyetine atıf yapılan açıklamada, "CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından duyurulan deniz tatbikatını güvenli, profesyonel ve uluslararası deniz trafiğinin seyrüsefer özgürlüğünü riske atmayacak şekilde gerçekleştirmesini tavsiye ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticareti için önemine işaret edilerek, İran'ın bu bölgede tansiyonu artıracak her türlü eylemden sakınması gerektiği kaydedildi.

"25 BİN FİT İRTİFAYA KADAR TEHLİKELİ"

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle bir NOTAM yayımlamış ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirilmişti

İRAN GENEL KURMAY BAŞKANI: "ELİMİZ TETİKTE"

İran Genelkurmay Başkanı, bugün İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin tam savunma ve askerî hazırlık içinde olduğunu belirterek, bölgedeki düşman hareketlerinin yakından ve hassasiyetle takip edildiğini, “parmağımız tetikte" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı, düşmanın yapacağı herhangi bir hatanın, kendi güvenliğini, bölge güvenliğini ve İsrail'in güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz haftadan bu yana İran yakınlarına askeri yığınak yapması Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırdı. ABD basını İran'a saldırının her an gerçekleşebileceğini belirtirken, Washington Tahran'a müzakere çağrısında bulundu.

Bunun üzerine açıklama yapan Tahran, tehdit ve baskıya boyun eğmeyeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile doğrudan temas olmadığını ve müzakere için tehditlerin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Ghalibaf ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Şamkani ise olası bir ABD saldırısına sert ve kapsamlı karşılık verileceği uyarısında bulundu.