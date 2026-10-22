İran, insansız hava aracı (İHA) üretim kapasitesine ilişkin dikkat çeken görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

KAMİKAZE İHA’SI GÜNCELLENDİ

Paylaşılan görüntülerde, İran'ın İHA üretim faaliyetlerinin ölçeği gözler önüne serilirken, tanıtımın öne çıkan unsurlarından biri de güncellenen Arash kamikaze İHA modeli oldu. Yeni versiyonun, elektronik harp koşullarında görev yapabilme kapasitesinin geliştirildiği belirtildi.

GPS SİNYALİ KESİLSE DE HEDEFE İLERLEYEBİLİYOR

Yetkililerin aktardığı teknik bilgilere göre, yenilenen Arash İHA, uydu navigasyon sinyallerinin kesildiği veya karıştırıldığı ortamlarda da görevini sürdürebilecek şekilde geliştirildi. Ataletsel seyrüsefer sistemi ile optik ve radar arayıcı başlıkların, aracın GPS bağlantısından bağımsız biçimde hedefine yönelmesine imkân sağladığı ifade edildi.

PATLAYICI GÜCÜNDE ÜÇ KAT ARTIŞ İDDİASI

Yeni Arash modelinde yapılan değişiklikler arasında harp başlığı tasarımı ve patlayıcı bileşiminin geliştirilmesi de yer aldı. İranlı yetkililer, bu düzenlemeler sayesinde İHA'nın tahrip gücünün önceki modellere kıyasla üç katına çıkarıldığını öne sürdü.

2 BİN KİLOMETREYE ULAŞAN MENZİL

Yaklaşık 1.000 ila 2.000 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen Arash'ın, kritik altyapı tesislerini ve hava savunma radarlarını hedef almak üzere tasarlandığı aktarıldı. Tanıtımla birlikte İran, hem İHA stoklarının büyüklüğünü hem de yeni modelin teknik özelliklerini kamuoyuna duyurmuş oldu.