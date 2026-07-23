İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Abdali Sınır Kapısı'na yönelik saldırı bölgedeki milis güçler tarafından gerçekleştirildi.
ABD SALDIRISINA MİSİLLEME OLARAK
Haberde söz konusu saldırının, dün gece Kuveyt topraklarından İran-Irak arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı’na düzenlenen ABD saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
İHA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRİYOR
Irak’taki İran destekli milis gruplar zaman zaman Kuveyt’e İHA saldırıları gerçekleştiriyor.