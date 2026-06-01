İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ordusuna, Lübnan'ın başkentine saldırma emri verdiğini duyurması Orta Doğu'da gerilimi had safaya çıkardı.

ABD ve İran arasındaki ateşkesin en önemli şartlarından biri, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması olmuştu.

Bu karardan sonra İsrail ordusunun Lübnan'da son 26 yılın en büyük taaruzunu başlatması ipleri gerdi. İranlı bakanlar, Lübnan'da sava devam ederse İran'ın da savaşa döneceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran ile ABD arasındaki ateşkes, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde kesin bir ateşkes niteliğindedir" açıklamasını yaptı.

Arakçi, "Ateşkesin bir cephede ihlal edilmesi, tüm cephelerdeki ateşkesi ihlal etmek anlamına gelir" diyerek Lübnan'daki saldırıların sürmesi durumunda İran'ın savaşa döneceğinin işaretini verdi.

ABD'ye uyaran liderlerden biri de, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf oldu. Galibaf, X üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail'in Lübnan’da uyguladığı abluka ve işlediği savaş suçları, ABD’nin ateşkes anlaşmasına uymadığının açık bir kanıtıdır. Her seçimin bir bedeli vardır ve bu bedel er ya da geç ödenir. Her şey yerli yerine oturacaktır" ifadelerine yer verdi

İRAN'IN ELİ TETİKTE

Bu açıklamalar, ABD ve İran'ın bugün sabahın erken saatlerinde çatışmasının ardından geldi.

ABD, vurulan bir İHA'sına karşılık olarak İran'da üç noktayı vurduğunu duyurmuştu. İran ise Kuveyt'deki ABD üssüne füzeler fırlatarak karşılık verdi. ABD tarafı misilleme ardından açıklama yapmadı.

İsrail ise Lübnan'da ilerleyişini sürdürdü. Doğal bir sınır görevi gören Litani Nehri'ni aşan İsrail ordusu, şimdi Başbakan Netanyahu'nun emriyle Beyrut'ta Hizbullah'ın yoğunlukta bulunduğu Dahiye mahallesini bombalayacağını duyurdu.

Bu durum, İsrail ve İran destekli Hizbullah arasındaki ateşkesin sona ermesinden beri en büyük saldırıya işaret ediyor. Saldırının haberini alan sivil halk konvoylar halinde Beyrut'u terk etti.

İran is eli tetikte bekliyor. İran, saldırıların büyümesi durumunda geri adım atmayacağını bir kere daha yineledi.