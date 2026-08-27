İran'dan yayın yapan "Jamaran" haber sitesine göre, Petrol Bakanı Paknejad, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin "Hiç petrol ihraç etmiyoruz." şeklindeki açıklamasına dair soruya yanıt verdi.

Petrol ihracatının devam ettiğini söyleyen Paknejad, "Detaylara girmeyeceğim çünkü ifşa edilirse, bu bilgi düşman tarafından kötüye kullanılacaktır. Şu ana kadar, karasularımızın dışındaki uzak sularda petrol satışı süreci, yani müşterilere teslimat anlamında satışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paknejad, ABD ablukası nedeniyle petrol satışlarının azaldığını ancak sürdüğünü belirterek, "Çalışmaların devamı için gerekli önlemleri almak üzere titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatının tamamen durduğunu açıklamıştı.

Himmeti, "Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu, hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu, fakat biz bunu öngörmüştük." dedi.

ABD, İran'a karşı uyguladığı "deniz ablukası" kapsamında İran limanlarına giriş ve çıkışları veya İran’a ait gemilerin Hürmüz’e giriş ve çıkışlarını engelliyor. İran, petrol ihracatının büyük çoğunluğunu Çin'e gerçekleştiriyor.