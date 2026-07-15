İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Garibabadi, İmam Sadık Üniversitesi'nde düzenlenen eski ülke lideri Ali Hamaney'i anma programı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.​​​​​​​​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin "saldırgan eylemlerine" kararlı şekilde karşılık verdiğini ifade eden Garibabadi, "İran'a yönelik her türlü saldırgan eylem, silahlı kuvvetlerimizin kesin karşılığını gerektirir." dedi.

İran halkına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacaklarını vurgulayan Garibabadi, bu tür eylemlere "kesin ve kararlı" karşılık verileceğini söyledi.

"AĞIR YENİLGİLER YAŞATTIK"

Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trum'ın izlediği politikanın daha önce de denendiğini ve başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürerek, İran'ın geçmişte hem ABD'ye hem de İsrail'e "ağır yenilgiler yaşattığını" savundu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 35 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.