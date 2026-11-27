İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.

‘DÜŞMAN EYLEMİMİZİ BEKLESİN’

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin" ifadelerini kullandı.

KESİN BİR GÖREV

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.