İran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından mutabakat zaptının tam olarak uygulanması için birkaç haftalık bir süre belirlendiğini açıkladı.

Aracılar vasıtasıyla ABD'ye ve bölge ülkelerine iletileceği belirtilen mesajda, diplomasinin başarısız olması durumunda İran'a bağlı tüm unsurların Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olduğu ifade edildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, kalıcı bir anlaşmaya varmak için ABD'ye baskı yapmanın veya aracılara güvenmenin gerçekçi olmadığını belirterek, İran'ın Amerikan deniz ablukasının devam etmesini sonsuza kadar beklemeyeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları'nı temsil eden Hatam el-Enbiya Karargahı Sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zülfikari de mesajın aracılar vasıtasıyla net bir şekilde iletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ya abluka belirlenen zaman dilimi içinde kaldırılır ya da gerilim tırmandırılır. Deniz ablukası karşısında eli kolu bağlı durmayacağız; Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırma seçenekleri derhal uygulanmak üzere hazırdır. Diplomasi için sadece birkaç gün kaldı."

TRUMP'I YALANLADI

Öte yandan İranlı askeri yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Devrim Muhafızları yetkilileriyle gizli bir kanal üzerinden savaş konularını görüştüğü yönündeki iddialarını yalanladı.

Tuğgeneral Zülfikari, Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir görüşme olmadığını kaydederek, "Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir görüşme yoktur. Trump'ın bu yalanı, yenilgi ve çaresizlik sonucu gördüğü kâbuslar nedeniyle yaşadığı kuruntu ve fantezilerden ibarettir" dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhebi de Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, Washington'ın Devrim Muhafızları yetkilileriyle savaş konularında gizli bir kanaldan görüşmeler yürüttüğü yönündeki iddiayı reddetti.