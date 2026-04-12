İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma tehdidi sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibaf, “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Savaşmak istersen savaşırız, mantıkla gelirsen mantıkla muhatap oluruz. Bu tür tehditlerin İran milleti üzerinde hiçbir etkisi yoktu” ifadelerini kullandı.

“DAHA BÜYÜK BİR DERS VERECEĞİZ”

Galibaf ayrıca, “İyi niyetimizi göstermek için girişimlerimiz oldu ve bu da müzakerelerde ilerlemeye yol açtı. Tehditlerine boyun eğmeyeceğimiz gibi kararlılığımızı sınarlarsa onlara daha büyük bir ders vereceğiz” dedi.

“HÜRMÜZ’E GİREN GEMİLERİ ABLUKAYA ALACAĞIZ”

ABD Başkanı Donald Trump "İran Hürmüz'ü açma sözünü tutmadı.. İran nükleerden vazgeçmeye istekli değil. Hürmüz'ü açmaları iyi olur. Ya Hürmüz açılacak ya da kimse çıkmayacak. ABD Hürmüz'e giren gemileri ablukaya alacak. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gönderilecektir" ifadelerini kullanmıştı.