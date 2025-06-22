İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere yönelik saldırılarının "bölgesel ve uluslararası barışa ciddi tehdit" oluşturduğunu ve BM Şartı ile Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.

İravani, saldırıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetimi altında gerçekleştiğini savunarak, "yasa dışı eylemin sorumlularının cezalandırılması" için gerekli adımların atılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Çatışmalar, 13 Haziran'da İsrail'in İran'daki nükleer tesisler ve üst düzey askeri komutanları hedef alan geniş çaplı saldırılarıyla başladı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da sivil can kaybının 430'a ulaştığını, 3.500'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ise İran'ın misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğünü, 1.272 kişinin yaralandığını bildirdi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in saldırılarını kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarını açıklaması, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.