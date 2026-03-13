Sabahın erken saatlerinde gökyüzüne bakanlar bir parıltı gördü. Aynı anda İncirlik üssünde sirenler çalmaya başladı. İran'dan ateşlenen üçüncü füze de havada imha edildi. Ancak güvenlik güçlerinin açıklamalarında düşen füze parçalarının nereye düştüğü saptanamadı. İlk iki füzenin ardından Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı'nı aramış ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılmıştı. Ankara'nın füzelerin düşmeye devam etmesi üzerine nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Henüz Milli Savunma Bakanlığı yada Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.





