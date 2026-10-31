İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinin geçmişte İsrail'in “kirli işleri” olarak nitelendirdiği faaliyetleriyle övündüğünü öne sürdü. Avrupa ülkelerinin bugün İran'la yaşanan savaşın kendilerine milyarlarca dolara mal olmasından şikayet ettiğini belirten Rızai, “Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde” ifadelerini kullandı.

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