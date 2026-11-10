İranlı yetkililerin Avrupa'ya yönelik tehditleri ülke basınında geniş yer buldu. İran basını Hemşeri gazetesinin birinci manşetinde Avrupa'da olası hedefler belirlendi.

Bu doğrultuda, ABD güçlerinin Avrupa'daki destek merkezleri, hava ve deniz üsleri ile lojistik altyapıları, İran füzeleri açısından potansiyel hedefler olarak haritada işaretlendi. Kapakta, Devrim Muhafızları generali haritaya bakarken görüntülendi.

İranlı analistlerin yorumlarına yer veren gazete, ABD ve İsrail rejiminin İran'ın stratejik altyapısına yönelik olası bir saldırısı durumunda, "maksimum caydırıcılık" stratejisi çerçevesinde gerilimin Avrupa'daki Amerikan hedefleri dahil olmak üzere yeni bir coğrafyaya yayılmasının planlandığını vurguladı.

Gazetenin bu sayısının yayınlanmasından sonra ABD, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssündeki uçaklarını tahliye etti. Avrupa ise teyakkuza geçti.

AVRUPA VE ABD ALARMA GEÇTİ



Balistik füzeleri için daha önce 2 bin kilometrelik bir tavan belirleyen İran, füzelerle Avrupa'yı vurabileceğinin özellikle altını çizdi.

İran basınına göre uzmanlar, İran füzelerinin menzilinin 2 bin kilometrenin üzerine çıkarılmasının uzun süredir İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde ve kapasitesinde olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından dile getirildi. Huckabee şu açıklamayı yaptı:

"İran’ın füze kapasitesi arttı ve yalnızca bir yıl içinde balistik füzelerinin menzili yaklaşık 2 bin kilometreden 4 bin 100 kilometrenin üzerine çıktı. Bu, Avrupa'nın büyük bir bölümündeki birçok şehri hedef alma yeteneğine sahip oldukları anlamına geliyor; Londra, Paris, Berlin, Roma... Tüm bu şehirler artık İran’ın menzili içine girmiş durumda."

İsrailli-Amerikalı analist Alon Mizrahi de 9 Aban 1405 tarihinde X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla konuyu değerlendirdi. Mizrahi paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer yeni bir savaş başlarsa, ABD'nin Kıbrıs ve Yunanistan'daki, muhtemelen Romanya, Arnavutluk ve hatta İtalya'daki askeri tesislerinin hedef alındığına şahit olacağız. İran'ın şu anda 2 bin ila 2 bin 500 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen hipersonik füzelere sahip olduğunu kesinlikle varsayabiliriz. İran ayrıca 4 bin ila 5 bin kilometre menzilli daha ağır balistik füzelere de sahip; üstelik bu muhafazakar bir tahmindir. Ayetullah Hamaney'in, İran'ın herhangi bir saldırıya vereceği yanıtın kapsamına ilişkin artık hiçbir kısıtlama bulunmadığı yönündeki sözleri dikkate alındığında, savaşın bir sonraki turunda ABD'nin Kıbrıs, Yunanistan, muhtemelen Romanya, Arnavutluk ve hatta İtalya'daki askeri tesislerinin hedef alındığını görmek neredeyse kesindir. İngiltere de menzile girebilir."

UÇAKLAR TAHLİYE EDİLDİ

ABD, İran kaynaklı bir tehdit gerekçesiyle İngiltere’deki RAF Mildenhall üssünde konuşlu uçaklarını tahliye etti.

Sürece dair bilgi sahibi yetkililer ve uçuş verileri, üsteki yakıt ikmal tankerlerinin Almanya ve farklı noktalara sevk edildiğini bildirdi. ABD'li yetkililerin tehdidin acil mi yoksa genel kapsamlı mı olduğuna yönelik değerlendirmesi ise sürüyor.

Gelişmeler doğrultusunda ABD ordusu, RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerindeki güvenlik seviyesini olası terör eylemi istihbaratlarında devreye alınan "FPCON Charlie" düzeyine yükseltti.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü askeri varlıkların hareketine dair ayrıntı vermekten kaçınırken, Beyaz Saray konuya ilişkin yorum talebini Pentagon’a yönlendirdi.

Söz konusu tedbirler, Pentagon’un geçen ay RAF Fairford’daki B-1 bombardıman uçaklarını ABD'ye çekmesinin ardından geldi.

The Wall Street Journal, yetkililerin Amerikan pilotlarını ve uçaklarını hedef alan İran destekli bir plandan endişe duyduğunu aktarmıştı.