13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere yönelik başlattığı hava harekatının ardından taraflar fiilen savaş durumuna geçerken, günlerdir İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Son olarak dün akşam saatlerinde İsrail, İran'ın 6 kentinde eş zamanlı saldırılar düzenlerken, doğal gaz ve petrol rafinelerini hedef aldı. Söz konusu saldırıya İran'dan sert tepki gelirken, gece yarısı İran'ın hipersonik füzeleri İsrail'in Hayfa kentine düştü. İlk belirlemelere göre 14 İsrailli hayatını kaybetti.
İRAN ATEŞKES İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, günlerdir devam eden çatışmalara ilişkin "İsrail saldırıları durursa biz de dururuz" açıklamasında bulundu.