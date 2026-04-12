Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bölgedeki gerilimi düşürmesi beklenen diplomatik temaslar, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarını aşmaya yetmedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Amerikan heyeti, görüşmelerden somut bir netice elde edilememesi üzerine İslamabad’dan ayrılma kararı aldı. Bu hamle, aylardır süren arka kapı diplomasisinin en kritik noktasında iplerin kopması olarak yorumlandı.

İRAN: ABD BAHANE ARIYORDU

Görüşmelerin ardından İran cephesinden ilk tepki, ülkenin yarı resmi haber ajansı Fars üzerinden geldi. Ajansın geçtiği analiz ve haberlerde, başarısızlığın faturası tamamen ABD tarafına kesildi. Haberde, "ABD heyeti müzakere masasından kaçmak için bir bahane arıyordu; Washington yönetimi beklentilerini düşürmeye ve esneklik göstermeye istekli değil" ifadelerine yer verilerek, uzlaşmaz tarafın Beyaz Saray olduğu savunuldu.

DİPLOMATİK KANALLAR KAPANIYOR

İran kanadından gelen son dakika açıklaması ise diplomatik çözüm umutlarını iyice zayıflattı. Tahran yönetimi, mevcut şartlar altında ABD ile yeni bir görüşme turu planlanmadığını resmi bir dille duyurdu. Bu sert duruş, bölgede zaten yüksek olan gerilimin önümüzdeki süreçte tırmanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Uluslararası gözlemciler, JD Vance’in dönüşü ve Tahran’ın kapıları kapatmasıyla birlikte, tarafların yeniden askeri ve ekonomik baskı mekanizmalarına yönelebileceği uyarısında bulundu.