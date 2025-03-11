Mcelis binası önündeki göstericiler, "İffet ve başörtüsü kanununu uygulayın" ve "Başörtüsünü savun, aileyi savun" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterinin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

Aşırı muhafazakar görüşleriyle tanınan siyasi aktivist Sadık Kuşki, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı, zorunlu başörtüsü yasasını uygulamayacağını duyurduğu için ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne benzetti.

Tahran Valiliği ise gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan etti. Ancak göstericiler, herhangi bir olay çıkarmadan dağıldı.

MAHSA AMİNİ İLE GÜNDEME GELDİ

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, yaklaşık 4 ay süresince devam etmiş ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu olaylar, başörtüsü yasağının sıkı bir şekilde uygulanmasına karşı büyük bir tepki oluşmasına yol açtı.

Ekim 2022'de protestoların yatışmasından sonra, özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde, kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmaması, alışveriş merkezleri, kafeler, bankalar, okullar ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmeyenlerin sayısının arttığı gözlendi.

Bu gelişmelerin ardından İran hükümeti, başörtüsü kuralına uymayanlar için kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilmesi gibi önlemler içeren bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yasa tasarısı Eylül 2023'te Meclis'ten geçmişti ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim kampanyasında bu yasayı eleştirmesiyle yasa askıya alındı.

Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, zorunlu başörtüsü yasasının uygulanması gerektiğini savunsa da, özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların sayısının arttığı ve bu konuda herhangi bir baskının olmaması dikkat çekiyor.

"UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından uygulanmama kararı alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, yasa hakkında yaptığı açıklamada, "Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanması mümkün değildir" diyerek yasanın uygulamama kararını savundu.