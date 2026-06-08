Bu hafta başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile İran arasındaki siyasi gerilim yeşil sahalara taşındı.

İran Milli Takımı oyuncuları, pazar sabahı Meksika'nın Tijuana şehrine iniş yaptığında, oyuncular yakalarına '#168' yazan rozetler takmışlardı. Bu tasarım, çevrimiçi bir hashtag'i taklit ederek, İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD-İran çatışmasının ilk günü olan 28 Şubat 2026'da bir ilkokulda öldürülen çocuk sayısını anıyor. Dünya Kupası'nda rozetlerin takılmasına izin verilip verilmeyeceği de tartışılıyor.

Söz konusu olay, şubat ayında İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokulunun Amerikan füzeleri tarafından vurulmasıyla gerçekleşmişti. ABD askeri yetkilileri tarafından yapılan ön incelemelerde, okul binasının geçmişte yakınlardaki askeri üssün bir parçası olduğu ve saldırı sırasında "eski ve hatalı istihbarat verileri" kullanıldığı kabul edilmişti. Çoğu kız çocuğu ve öğretmen olmak üzere en az 175 kişinin hayatını kaybettiği bu olay, son yılların en büyük Amerikan askeri koordinat hatalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

BİR İLK YAŞANIYOR

Dünya Kupası tarihinde bir ilke de tanıklık edilecek. İran, turnuva boyunca güvenlik ve diplomatik gerekçelerle kamp merkezi olarak Meksika'yı kullansa da maç takvimine göre bütün maçlarını ABD topraklarında oynayacak. Organizasyon boyunca ev sahibi bir ülke (ABD), resmi olarak savaş halinde olduğu bir devletin milli takımını topraklarında ağırlamak zorunda kalacak.

Turnuva öncesine ise İran ile ABD arasında vize krizi yaşanmıştı. Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanan İran kafilesi, Türkiye'de yoğun diplomatik mesai harcadı. Futbolcuların vizeleri ABD'nin Türkiye Elçiliği tarafından son anda onaylansa da, aralarında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın da bulunduğu 15 idari ve teknik personelin vize başvurusu Washington tarafından reddedildi. Bir ABD hükümet yetkilisi ise sporcular için gerekli vizelerin sağlandığını savunurken, vize engeline takılan isimler hakkında, "İran ekibinin bu turnuva sistemini suistimal ederek sahte gerekçelerle ABD'ye terörist sızdırmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.