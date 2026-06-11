ABD ve İran arasındaki çatışmalar yeniden başladı. 3 ay süren ateşkes fiilen sona erdi. Çatışmalar sonucu yaşanan yıkım ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

ABD gece boyunca İran'ın askeri ve enerji tesislerini vurdu. İran ise Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapadığını bir kez daha duyurdu, ABD askeri üslerini hedef aldı.

İran'ın bir iddiası ise son çatışmaların en çok konuşulan konusu oldu. İran Devrim Muhafızlarına göre ordu, hipersonik füze ile bir ABD savaş gemisi vurdu.

Bu iddiaya ABD'den jet yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı herhangi bir gemilerinin vurulduğunu yalanladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPALI

CENTCOM, çarşamba günü İran genelindei askeri gözetleme sistemleri, iletişim ağları ve hava savunma üslerine yönelik "meşru müdafaa" saldırıları düzenlendiğini ve harekatın tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump İranlı bir üst düzey yetkilinin "ABD'nin bombardımanı durdurmasını istediğini" öne sürdü ve bunun üzerine bombardımanı durduğunu söyledi. İran ise resmi açıklama yapmadı.

ABD'nin operasyonuna yanıt olarak İran Askeri Komuta Merkezi (Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı), perşembe günü erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nın derhal geçerli olmak üzere tüm gemilere kapatıldığını ve boğazı geçmeye çalışan her geminin hedef alınacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan iki geminin vurulduğunu duyurdu. Körfez ve Umman Denizi'ndeki tüm unsurlara demirleme alanlarında kalmaları uyarısında bulundu.

CENTCOM ise yaptığı basın açıklamasında gemilerin hala Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, Boğazı'n kapalı olmadığını öne sürdü.

ABD ÜSSÜ VURULDU

Çatışmalar süresince İran, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na ait Patriot sisteminin iletişim ve radar tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

CENTCOM, bir ABD savaş gemisinin vurulduğuna dair İran medyasında yer alan iddiaları yalanladı.

Devrim Muhafızları, Kuveyt ve Bahreyn'deki Ali Al Salim, Ahmed el-Cebir ve Seyh İsa hava üslerinde ABD'ye ait 18 stratejik askeri hedefin imha edildiğini öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üssün yakınlarından dumanlar yükselidiği görüldü. İran devlet medyası ayrıca, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne de yoğun füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Gelişmeler üzerine Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasını kapatarak uçuşları alternatif havalimanlarına yönlendirdi.

PİYASALARDA DALGALANMA

Çatışmaların genişleme ihtimali küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Perşembe günü Asya işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 94,68 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 yükselişle 91,80 dolara ulaştı.

Analistler, çatışmaların tırmanması durumunda fiyatların 150 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Şubatta başlayan kriz döneminde 126 dolara kadar yükselen fiyatlar, Çin'in ithalatı azaltması ve ülkelerin acil durum stoklarını kullanmasıyla daha sonra gerilemişti.

Mevcut gerilim, nisan ayında sağlanan kırılgan ateşkesi tehdit ederken, ABD Başkanı Trump'ın ateşkesin 60 gün uzatılması yönündeki şartlarının Tahran tarafından kabul edilmemesi üzerine yaşandı.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran ile 2 ila 3 gün içinde imzalanabilecek iyi bir anlaşmanın son aşamasında olunduğunu belirtmiş, ancak çarşamba günü bir ABD helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'ın bedel ödeyeceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise helikopter olayının bir kaza olduğunu öne sürdü. Buna rağmen çatışmalar aralıksız sürüyor.